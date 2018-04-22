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22. 04. 2018

В Одесской области задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

В пункте пропуска Платоново Одесской области пограничники обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в воскресенье, 22 апреля.

"При осуществлении мер контроля в пункте пропуска Платоново пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий", - говорится в сообщении.

О факте обнаружения указанного лица проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве. Правонарушитель передан представителям национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за три месяца привлекли к ответственности девять россиян.

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Источник: korrespondent.net

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