Автокефалия УПЦ: начались необходимые процедуры

Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины предоставить автокефалию ее православной церкви. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на соей странице в Facebook вечером в воскресенье, 22 апреля.

"Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата", – написал он.

По информации президента, накануне Синод принял к рассмотрению обращение Порошенко, решение Верховной Рады в поддержку этого обращения и обращения иерархов православных церквей в Украине.

Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами.

Ранее Порошенко заявлял, что единая украинская православная церковь не будет государственной.

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Источник: korrespondent.net