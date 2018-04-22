При протестах в Никарагуа погибли 25 человек

Как минимум 25 человек погибли в Никарагуа во время столкновений демонстрантов с полицией, пострадали более 100. Об этом сообщает агентство dpa в воскресенье, 22 апреля. Также стало известно о смерти журналиста, неизвестный застрелил его во время прямого эфира.

Массовые протесты в Никарагуа продолжаются с 18 апреля. Митингующие выступают против реформы социального обеспечения. Реформа предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий.

Столкновения происходят сразу в нескольких городах, в том числе в столице - Манагуа. Полиция применила против манифестантов резиновые пули и слезоточивый газ. Участники акций протеста используют против полиции камни. Сообщается и о применении огнестрельного оружия. Папа римский Франциск призвал стороны отказаться от насилия.

Никарагуа - одна из беднейших стран в Западном полушарии, страна переживает финансовый кризис. Президент страны Даниэль Ортега находится у власти с 2006 года, протестующие обвиняют его в коррупции и авторитарности, а также в резком росте благосостояния членов его семьи.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net