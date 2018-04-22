Великобритания усилит давление на соцсети из-за вреда детям

Министр здравоохранения Британии Джереми Хант заявил о возможности введения новых правил для социальных сетей, если они не примут необходимые меры для защиты детей онлайн. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, соцсети не реагируют на то, что нарушаются правила в отношении минимального возраста допустимого для регистрации нового пользователя.

"Боюсь, что вы коллективно закрываете глаза на проблему того, что целое поколение детей преждевременно подвергается вредным эффектам социальных сетей", - заявил он.

В свою очередь, он не уточнил, какие новые правила могут быть введены в отношении соцсетей.

Министр дал компаниям время до конца апреля, чтобы они предложить способы сократить время, проведенное детьми в соцсети.

Ранее сообщалось, что Министр юстиции Норвегии подала в отставку из-за поста в соцсети.

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Источник: korrespondent.net