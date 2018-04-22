22 апреля 2018, воскресенье, 23:49
+15°C
Завтра +15°C
+15°C
Завтра +15°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
22. 04. 2018

Жебривский уточнил, когда вернут воду в Авдеевку

Централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района будет восстановлено к утру понедельника, 23 апреля. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 22 апреля.

"В 15.10 Донецкая фильтровальная станция начала свою работу. Сейчас идет процесс заполнения системы водой. К утру централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района будет полностью восстановлено", – написал он.

Напомним, работа Донецкой фильтровальной станции была полностью остановлена в 15:05 среды, 18 апреля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.