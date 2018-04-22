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22. 04. 2018

Протесты в Ереване: задержаны 280 человек

В отделения полиции в рамках действий правоохранителей по прекращению массовых акций протеста в Ереване доставлены 280 человек.

Позднее Следственный комитет Армении задержал 26 человек по обвинению в нарушении общественного порядка, применения насилия против представителя власти, уничтожении имущества.

Еще три человека арестованы по обвинению в организации и непосредственном участии в массовых беспорядках. Два уголовных дело возбуждено по факту препятствования деятельности журналистов.

До этого Минздрав Армении сообщил о семи госпитализированных в результате разгона полицией демонстрации оппозиционеров.

Ранее Евросоюз призвал власти Армении соблюдать право граждан на свободу мирных собраний.

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Источник: korrespondent.net

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