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23. 04. 2018

Макрон решил подарить Трампу дуб

 
Президент Франции Эммануэль Макрон везет в подарок своему американскому коллеге Дональду Трампу дуб. Об этом политик заявил в воскресенье, 22 апреля, в интервью телеканалу Fox News.
 
"Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений. Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте – с севера Франции. Мы вместе посадим это (дерево) в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений", – сказал Макрон.
 
Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв "второй фронт" против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.

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Напомним, Макрон надеется, что после 1 мая Трамп не станет вводить пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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