Протестующие в Армении перекрыли дорогу на границе с Грузией

Часть участников акций, которые уже несколько дней продолжаются в Армении, вечером 22 апреля перекрыла дорогу к армяно-грузинской границе в селе Баграташен, сообщают грузинские СМИ.

В результате парализовано движение автобусов, грузовых и легковых автомобилей через таможенно-пропускной пункт Баграташен (Армения) – Садахло (Грузия).

В Службе доходов Минфина Грузии отметили, что таможенно-пропускной пункт "Садахло" работает в обычном режиме, передвижение же автотранспорта через ТПП вызвано проблемами, возникшими на армянской стороне.



Протестующие в Армении отказались вести переговоры

Напомним, с 13 апреля в Ереване и ряде городов Армении происходят многотысячные акции протеста против утверждения Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.

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Источник: korrespondent.net