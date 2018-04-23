23 апреля 2018, понедельник, 03:14
+15°C
Завтра +15°C
+15°C
Завтра +15°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
23. 04. 2018

Протестующие в Армении перекрыли дорогу на границе с Грузией

 
Часть участников акций, которые уже несколько дней продолжаются в Армении, вечером 22 апреля перекрыла дорогу к армяно-грузинской границе в селе Баграташен, сообщают грузинские СМИ.
 
В результате парализовано движение автобусов, грузовых и легковых автомобилей через таможенно-пропускной пункт Баграташен (Армения) – Садахло (Грузия).
 
В Службе доходов Минфина Грузии отметили, что таможенно-пропускной пункт "Садахло" работает в обычном режиме, передвижение же автотранспорта через ТПП вызвано проблемами, возникшими на армянской стороне.

Протестующие в Армении отказались вести переговоры
 
Напомним, с 13 апреля в Ереване и ряде городов Армении происходят многотысячные акции протеста против утверждения Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.