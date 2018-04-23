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23. 04. 2018

Госдеп США продолжит поддержку Украины – Климкин


Кадровые перестановки в Госдепартаменте США не приведут к уменьшению поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с и. о. госсекретаря США Джоном Салливаном в воскресенье, 22 апреля, в Торонто, передает Укринформ.

 
"Те, кто уже работает в действующей администрации США, в частности новый советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и сам Майк Помпео, который, мы надеемся, уже на следующей неделе будет утвержден на должность, известны очень четкой проукраинской позицией, поэтому я думаю, что мы получим новые возможности в отношениях с США", – заявил Климкин. 
 
По словам министра, в США Украину поддерживают как демократические, так и республиканские представители партий. 
 
"Позиция США по определению не изменится… Как только господин Помпео будет утвержден – мы будем говорить с ним о том, что следует делать дальше. Собственно, это мы и обсуждали с американской делегацией в Торонто", – отметил Климкин.

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Напомним, ранее Помпео заявил, что США обязаны помочь Украине защитить свой суверенитет. 

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Источник: korrespondent.net

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