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23. 04. 2018

Южная Корея прекращает "психологическую войну" против КНДР


Министерство обороны Южной Кореи объявило о прекращении вещания против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне, сообщает Ренхап.

"Мы надеемся, что эта мера приведет к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что прекращение вещания является попыткой создать мирную атмосферу и снизить военную напряженность в преддверии саммита Юга и Севера 2018 года.

С 2015 года Южная Корея вела "психологическую войну"против КНДР, частью которой было вещание из громкоговорителей по несколько часов в день передач с критикой северокорейской системы и руководства в Пхеньяне.

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Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что КНДР с 21 апреля останавливает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон.

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Источник: korrespondent.net

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