В Парагвае избрали нового президента



Новым президентом Парагвая становится кандидат от правящей правой партии Колорадо Марио Абдо Бенитес, передает РИА Новости.

"Президентом республики становится господин Марио Абдо Бенитес", – заявил глава верховного избирательного суда Парагвая Хайме Бестар.

После обработки 96,6% бюллетеней, Абдо получает порядка 46,6% голосов.

Новый президент вступит в должность в августе 2018 года.

Абдо – сын секретаря Альфредо Стесснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954-1989 годах. В 2015-2016 годах Абдо занимал пост главы сената Парагвая.

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Напомним, ранее Парагвай захлестнули волнения, причиной которых стало голосование сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента. Протестующие в Парагвае подожгли здание парламента. Для разгона манифестантов полиция применила резиновые пули и водометы.

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Источник: korrespondent.net