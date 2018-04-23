В Черниговской области грузовик упал с моста в реку, две жертвы

В городе Борзна Черниговской области на мосту грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего авто упало в реку и водитель погиб. Правоохранители открыли уголовное производство, сообщили в областной полиции.

По предварительным данным водитель грузовика, двигаясь по Борзне и приближаясь к мосту через реку, выехал на встречную полосу для совершения поворота. Среди поворота водитель увидел перед своим автомобилем велосипедистку и начал маневрировать, пытаясь избежать столкновения. Ему это не удалось, женщина на велосипеде от удара погибла.

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"Между тем крупногабаритный тяжелый автомобиль фактически потерял управляемость. Попытки водителя, маневрируя, стабилизировать движение оказались напрасными. Фура сбила перила мостового ограждения и влетела в реку. Вследствие этого ДТП водитель грузовика также погиб", – сказано в сообщении.

Тело погибшего из реки достали водолазы.

Ранее в селе Черхава Самборского района Львовской области грузовой автомобиль ЗИЛ выехал на деревянный пешеходный мост и провалился.

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Источник: korrespondent.net