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23. 04. 2018

В ПАСЕ подтвердили коррупцию со стороны Азербайджана

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обнаружено внешнее воздействие на принимаемые решения. Об этом со ссылкой на 198-страничный отчет ПАСЕ сообщает Европейская правда.

Изучением вопроса занималась специально созданная следственная группа. Она подтвердила несоответствие этическим стандартам деятельность отдельных депутатов.

"Была группа лиц, которые работали в ПАСЕ в пользу Азербайджана... Семь членов и бывших членов ПАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи", – объяснил глава следственной группы Николас Братца.

Речь идет о подкупах со стороны представителей Азербайджана.

Братца рассказал, что проблемы не ограничиваются одной страной, однако из-за нехватки времени расследование концентрировалось на деле страны с наибольшим количеством претензий.

Ранее парламентская ассамблея совета Европы избрала комиссаром Совета Европы по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович. 

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Источник: korrespondent.net

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