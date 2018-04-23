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23. 04. 2018

Во Франции ужесточают миграционное законодательство

Национальное собрание Франции приняло пакет поправок к законам, регулирующим вопросы миграции и предоставления убежища. За принятие нововведений проголосовали 228 депутатов, 139 человек выступили против, 24 депутата воздержались.

Одобренный пакет поправок нацелен на усиление контроля за миграцией, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Колон. В частности, срок подачи ходатайства о предоставлении убежища снижен со 120 до 90 дней, а их рассмотрение в будущем будет занимать не более шести месяцев вместо одиннадцати. Кроме того, сокращено время, выделяемое на подачу апелляции в случае отклонения ходатайства.

Одобренные нововведения ослабят возможность получения убежища, полагают представители гуманитарных организаций. Принятию поправок, которые вызвали критику представителей разных политических лагерей, предшествовали многочасовые дебаты. После голосования в Национальном собрании поправки поступят на обсуждение в Сенате.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западная Европа находится под вторжением мигрантов, которые могут превратить европейцев в меньшинство. 

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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