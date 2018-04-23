Как Дмитрий Чернявский спонсировал рекламную кампанию ФК Арсенал Киев

Тогда же Дмитрий Леонидович совместно с Олегом Вишняковым, Александром Фельдманом, Вадимом Рабиновичем спонсирует ФК “Арсенал” (Киев) и их очень интересную рекламную кампанию на 2008 год.

Напомним, в 2008 году киевский ФК “Арсенал” Вадима Рабиновича совместно с журналом “Playboy” Хью Хефнера представил спортивный эротический календарь. Из официального заявления клуба следует, что календарь, посвящается снам и мечтам футболистов. Пресс-служба организаторов съемки - Raffinade group добавила, что по замыслу каждый из 12 месяцев - сексуальная фантазия футболиста.

Вот таких “фантазеров” можно увидеть на страницах календаря:

Сильва Жоземар (нападающий) - январь;

Вадим Деонас (вратарь) - февраль;

Андрей Распопов (защитник) - март;

Сергей Литовченко (защитник) - апрель;

Сергей Симоненко (полузащитник) - май;

Дмитрий Парфенов (защитник) - июнь;

Сергей Закарлюка (полузащитник), Сергей Симоненко (полузащитник), Валерий Заваров (полузащитник), Евгений Селезнев (нападающий) - июль;

Вадим Деонас (вратарь) - август;

Евгений Селезнев (нападающий) - сентябрь;

Виталий Рева (вратарь) - октябрь;

Сергей Погорелый (вратарь) - ноябрь;

Сендлей Сидней Бито (нападающий) - декабрь.

Нужны подробности? Тогда ищите изображения в Сети. Фото из календаря на 2008 год, созданного в то время, когда команду финансировал Дмитрий Чернявский, довольно легко найти. Однозначно, этот экстравагантный выпад от футбольного клуба “Арсенал” (Киев) пользуется немалой популярностью.

Просмотрев этот спортивный календарь, вы увидите, что игроки ФК “Арсенал” при спонсировании Дмитрия Чернявского и других меценатов, перевоплотились в фокусников, диджеев, танцоров, парашютистов, байкеров, шахматных гроссмейстеров, художников и т.п.. Ну и, конечно же, там где “Playboy”, не могло обойтись без обнаженки, ее в кадре не мало. Но, нужно признать, Дмитрий Чернявский не зря потратился на рекламную кампанию, образы получились гармоничными и яркими.

Помимо спонсоров клуба, среди которых был известный бизнес-консультант Дмитрий Чернявский, над календарем работали популярный фотограф Александр Мордерер и мастер стиля Татьяна Рублева, которые очень часто работают вместе над совершенно разными, по своей тематике, проектами.

По словам участников проекта, президент киевского ФК “Арсенал” - Рабинович не только поддержал концепцию, но и генерировал немало интересных идей. Например, Вадим Зиновьевич предложил задействовать в съемках для одной из страниц календаря своего питомца - бернская альпийская овчарка.

Девушками Плейбоя сталимодели агентства Karin Models, среди которых была и Валерия Бардо (Валерия Уманец). Эта модель известна украинцам не только по резонансной фотосессии футболистов киевского “Арсенала”, но и в качестве эпатажной ведущей кулинарной программы “Булки” на М1. А также, по рекламе немецкого концерна “Volkswagen Touareg”. Помимо Бардо, в съемках участвовали: Римма Жандула, Ирина Ольховская, Юлия Авакян, Анна Деверищева, Альбина Вронская, Оксана Горобцова, Олеся Пикалова.

По словам управляющего Raffinade group - Валентины Малой, выход эротического календаря в февральском номере журнала “Playboy” - первый шаг воплощения рекламной кампании киевского “Арсенала” в 2008 году, затраты на которую разделили Дмитрий Чернявский, Олег Вишняков, Александр Фельдман, Вадим Рабинович и другие спонсоры футбольной команды.

Вот такой он украинский футбол. Умеет удивлять. Причем, не только игрой в поле, но и за его пределами. Украинские представители бизнеса тоже не отстают. Вадим Рабинович и Дмитрий Чернявский - отличный тому пример. Не побоялись суда общественности и приняли решение об уникальной для футбольной команды из Украины рекламной кампании. Можно сказать с уверенностью, ее будут обсуждать и вспоминать еще ни один год.

Источник: korrespondent.net