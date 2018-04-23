G7 поддержали Киев по миротворцам на Донбассе

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Торонто согласны с позицией Украины по миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто, передает Укринформ.

"Обсуждая формат миротворческой операции, все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность (тяжелое оружие не должно работать и строго контролироваться), затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам", - сказал Климкин.

Он напомнил, что концепция России неприемлема и направлена на "укрепление и в дальнейшем продвижение своего протектората, как троянского коня, чтобы дестабилизировать и разрушить нас".

"Россия пытается оставить свой протекторат. Она не хочет его менять, а наоборот – укрепить и в дальнейшем продвинуть как троянского коня, чтобы нас дестабилизировать и разрушить", - отметил глава МИД.

Ранее президент Петр Порошенко заявил о прогрессе в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net