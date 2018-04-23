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23. 04. 2018

G7 поддержали Киев по миротворцам на Донбассе

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Торонто согласны с позицией Украины по миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто, передает Укринформ.

"Обсуждая формат миротворческой операции, все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность (тяжелое оружие не должно работать и строго контролироваться), затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам", - сказал Климкин.

Он напомнил, что концепция России неприемлема и направлена на "укрепление и в дальнейшем продвижение своего протектората, как троянского коня, чтобы дестабилизировать и разрушить нас".

"Россия пытается оставить свой протекторат. Она не хочет его менять, а наоборот – укрепить и в дальнейшем продвинуть как троянского коня, чтобы нас дестабилизировать и разрушить", - отметил глава МИД.

Ранее президент Петр Порошенко заявил о прогрессе в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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