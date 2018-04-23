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23. 04. 2018

Берлин исключает возвращение России в G8

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит в ближайшем будущем возможности возвращения России к формату "Большой восьмерки". Об этом он заявил на полях встречи с коллегами по G7 в канадском Торонто, сообщает Deutsche Welle.

Из объединения, которое тогда называли G8, Москву исключили в 2014 году после аннексии Крыма.

"На данный момент это вообще не вопрос (возвращение РФ в G7). То, что Россия больше не здесь, связано с аннексией Крыма в нарушение международного права", - сказал Маас.

Немецкий министр подчеркнул, что изменение ситуации зависит исключительно от России.

Ранее Маас также выразил надежду на налаживание политического диалога с Россией и призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии. "Россия в последнее время стала сложным партнером", - признал он на прошлой неделе.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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