Берлин исключает возвращение России в G8

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит в ближайшем будущем возможности возвращения России к формату "Большой восьмерки". Об этом он заявил на полях встречи с коллегами по G7 в канадском Торонто, сообщает Deutsche Welle.

Из объединения, которое тогда называли G8, Москву исключили в 2014 году после аннексии Крыма.

"На данный момент это вообще не вопрос (возвращение РФ в G7). То, что Россия больше не здесь, связано с аннексией Крыма в нарушение международного права", - сказал Маас.

Немецкий министр подчеркнул, что изменение ситуации зависит исключительно от России.

Ранее Маас также выразил надежду на налаживание политического диалога с Россией и призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии. "Россия в последнее время стала сложным партнером", - признал он на прошлой неделе.

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Источник: korrespondent.net