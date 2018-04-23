23 апреля 2018, понедельник, 10:04
+15°C
Завтра +16°C
+15°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
23. 04. 2018

В Авдеевке восстановили водоснабжение

Водоснабжение в городе Авдеевка Донецкой области восстановлено утром в понедельник, 23 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Донецкой области Веронику Бахал.

По ее словам, по состоянию на 5 часов утра водоснабжение полностью восстановлено.

"Вода есть у жителей", - сообщила собеседница агентства.

Бахал добавила, что водоснабжение восстановлено в Авдеевке и селах Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.

Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Авдеевка к вечеру 22 апреля будет с водой.

Напомним, работа Донецкой фильтровальной станции была полностью остановлена ​​в 15:05 среды, 18 апреля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.