В Авдеевке восстановили водоснабжение

Водоснабжение в городе Авдеевка Донецкой области восстановлено утром в понедельник, 23 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Донецкой области Веронику Бахал.
По ее словам, по состоянию на 5 часов утра водоснабжение полностью восстановлено.
"Вода есть у жителей", - сообщила собеседница агентства.
Бахал добавила, что водоснабжение восстановлено в Авдеевке и селах Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.
Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Авдеевка к вечеру 22 апреля будет с водой.
Напомним, работа Донецкой фильтровальной станции была полностью остановлена в 15:05 среды, 18 апреля.
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Источник: korrespondent.net