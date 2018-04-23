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23. 04. 2018

Меркель обещает евреям безопасную жизнь в Германии

Германия сделает все для обеспечения полной безопасности евреев, проживающих на территории страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью израильскому телеканалу Channel 10. По ее словам, канцлер "опечалена" попытками проявления антисемитизма в Германии.

Причиной всплеска подобных явлений мог стать приток беженцев из мусульманских стран в ЕС, полагает Меркель. Сложившуюся ситуацию канцлер считает "новым феноменом". Она назвала удручающим фактом положение, когда практически все еврейские детские сады, школы, общественно-религиозные учреждения вынуждены находиться под охраной полиции.

В ходе интервью Меркель подтвердила намерение позднее посетить Израиль для очередного раунда двусторонних межправительственных консультаций. Канцлер также назвала вопросы, вызывающие разногласия между странами. К ним относятся, в частности, статус израильских поселений на палестинских территориях и атомная сделка с Ираном, которая вызывает озабоченность Израиля.

В среду, 18 апреля, трое неизвестных напали на двух мужчин в кипах в берлинском районе Пренцлауэр-Берг. Один из пострадавших надел кипу впервые, чтобы с помощью подобного эксперимента проверить, насколько безопасно носить этот головной убор в общественных местах. На следующий день, 19 апреля, один из подозреваемых в антисемитском нападении добровольно явился в полицию в сопровождении адвоката.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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