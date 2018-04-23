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23. 04. 2018

РФ бесплатно передаст Сирии комплексы С-300 – СМИ

Россия в ближайшее время может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит на безвозмездной основе. Об этом сообщает Коммерсант в понедельник, 23 апреля.

"Находившийся преимущественно в политической плоскости вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен", – пишет издание со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

Отмечается, что безвозмездная поставка С-300 призвана ускорить создание эшелонированной системы сирийской ПВО, способной прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов. Речь может идти о трех-четырех зенитных дивизионах.

Опрошенные изданием эксперты ожидают негативной реакции израильских официальных лиц на планы поставки С-300 в Сирию и не исключают удара Израиля по сирийским ЗРК.

Еще в 2010 году Россия подписала с Сирией контракт на поставку четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2, однако позднее он был аннулирован по просьбе Израиля, а аванс в размере около $400 млн был возвращен заказчику.

"В этот раз ЗРК С-300 планируется передать Сирии в рамках оказания военно-технической помощи", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия подарила Филиппинам пять тысяч автоматов Калашникова для борьбы с ИГИЛ, боеприпасы и армейские грузовики.

В свою очередь Афганистан получил подарок от России в виде 10 тысяч автоматов Калашникова.

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Источник: korrespondent.net

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и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
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