В РФ запустили самолетики в поддержку интернета

В России в воскресенье, 22 апреля, в связи с блокировкой Telegram прошла акция в поддержку свободного интернета. В 19.00 по московскому времени тысячи россиян выпустили из окон квартир бумажные самолетики.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров опубликовал инструкцию, как сделать бумажный самолетик. При этом он призвал всех участников акции по ее окончании спуститься во дворы и убрать свои самолетики.

"Эту неделю мы боролись не с Роскомнадзором или ФСБ. Мы боролись за цифровое будущее России. Свободный интернет и оконечное шифрование – неотъемлемые части этого будущего. Ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования. Отмена права на конфиденциальность – лекарство, которое опаснее самой болезни", - написал Дуров на своей странице в соцсети.

Аналогичную акцию Дуров назначил на 29 апреля.

После полного ухода из WhatsApp и Viber я открыл для себя #Telegram, собственно, так в нём я и остался. Хотелось бы и дальше нормально пользоваться этим замечательным мессенджером! #Дуров #Телеграм #свободныйинтернет #freeinternet #telegram #durov Публикация от ɴ ɪ ᴋ ɪ ᴛ ᴀ ɢ ʀ ᴏ ᴍ ᴏ ᴠ (@romse_one) 22 Апр 2018 в 9:00 PDT

Брянск в поддержку #Телеграм #telegram #durov #Дуров #роскомнадзор #Брянск #цифровоесопротивление Публикация от 💎ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ☭𝑫𝑽𝑬𝑹𝑺𝑻.𝑹𝑼☭ (@ne_pereplati) 22 Апр 2018 в 9:10 PDT

Вас ждёт падение Вавилонской башни, как на картине у Брейгеля… #telegram #digitalresistance @durov Публикация от Igor Boyko (@257zero) 22 Апр 2018 в 9:18 PDT

Боевая авиация 😂 #телеграм #telegram #digitalresistance #флешмоб Публикация от Danila Gundyrev (@danya_divin) 22 Апр 2018 в 9:08 PDT

Напомним, решение о блокировке Telegram 13 апреля вынес таганский суд Москвы. 15 апреля началась блокировка мессендженра на территории России, но сделать это оказалось довольно сложно. Мессенджер использует методы обхода блокировок, для пресечения которых Роскомнадзор ограничил доступ к самым популярным облачным сервисам. C 16 апреля в работе многих компаний и IT-сервисов России произошли сбои из-за блокировок связанных с мессенджером Telegram IP-адресовРоскомнадзором.

Пострадали все, кроме Telegram. Сеть о блокировке

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Источник: korrespondent.net