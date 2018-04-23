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23. 04. 2018

В РФ запустили самолетики в поддержку интернета

В России в воскресенье, 22 апреля, в связи с блокировкой Telegram прошла акция в поддержку свободного интернета. В 19.00 по московскому времени тысячи россиян выпустили из окон квартир бумажные самолетики.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров опубликовал инструкцию, как сделать бумажный самолетик. При этом он призвал всех участников акции по ее окончании спуститься во дворы и убрать свои самолетики.

"Эту неделю мы боролись не с Роскомнадзором или ФСБ. Мы боролись за цифровое будущее России. Свободный интернет и оконечное шифрование – неотъемлемые части этого будущего. Ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования. Отмена права на конфиденциальность – лекарство, которое опаснее самой болезни", - написал Дуров на своей странице в соцсети.

Аналогичную акцию Дуров назначил на 29 апреля.

 

После полного ухода из WhatsApp и Viber я открыл для себя #Telegram, собственно, так в нём я и остался. Хотелось бы и дальше нормально пользоваться этим замечательным мессенджером! #Дуров #Телеграм #свободныйинтернет #freeinternet #telegram #durov

Публикация от ɴ ɪ ᴋ ɪ ᴛ ᴀ ɢ ʀ ᴏ ᴍ ᴏ ᴠ (@romse_one)

 

Брянск в поддержку #Телеграм #telegram #durov #Дуров #роскомнадзор #Брянск #цифровоесопротивление

Публикация от 💎ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ☭𝑫𝑽𝑬𝑹𝑺𝑻.𝑹𝑼☭ (@ne_pereplati)

 

Вас ждёт падение Вавилонской башни, как на картине у Брейгеля… #telegram #digitalresistance @durov

Публикация от Igor Boyko (@257zero)

 

Боевая авиация 😂 #телеграм #telegram #digitalresistance #флешмоб

Публикация от Danila Gundyrev (@danya_divin)

Напомним, решение о блокировке Telegram 13 апреля вынес таганский суд Москвы. 15 апреля началась блокировка мессендженра на территории России, но сделать это оказалось довольно сложно. Мессенджер использует методы обхода блокировок, для пресечения которых Роскомнадзор ограничил доступ к самым популярным облачным сервисам. C 16 апреля в работе многих компаний и IT-сервисов России произошли сбои из-за блокировок связанных с мессенджером Telegram IP-адресовРоскомнадзором.

Пострадали все, кроме Telegram. Сеть о блокировке

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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