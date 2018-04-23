На территории Тальновского района Черкасской области полицейские обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что схрон находился у автодороги, под мостом.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества Пластид.

Боеприпасы изъяты и направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Cмотрите фотогалерею: Под Черкассами обнаружили схрон с боеприпасами

Ранее в Луганской области, между селами Камышеваха и Викторовка Попаснянского района, обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов.

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Источник: korrespondent.net