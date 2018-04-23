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23. 04. 2018

В сети показали, как танки и бульдозер зачистили лагерь беженцев в Сирии

В зачистке лагеря палестинских беженцев Ярмук в Дамаске правительственными войсками Асада применялись танки Т-72АВ и гигантские бронированные бульдозеры. Соответствующие фото опубликованы в сети.

Военные эксперты обратили внимание на прекрасное состояние применявшихся Т-72 – как будто они только что с завода.

"Выглядит, как будто этот Т-72 только что вступил в войну", - написал автор.

"Похоже, что он был только что доставлен с завода в России", - ответил ему один из комментаторов.

A pristine #SAA Republican Guard T-72AV firing on #ISIS in Yarmouk after an armored bulldozer clears a path. It looks like this T-72 sat out the entire war until now. pic.twitter.com/tpyUXCbAhm

— Jason Jones (@DPRKJones) 21 апреля 2018 г.

Лагерь палестинских беженцев Ярмук был основан в Дамаске в 1957 году. В 2015 году территория лагеря была захвачена боевиками ИГИЛ.

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Источник: korrespondent.net

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