В больнице Фастова Киевской области у одного из пацентов нашли под подушкой боевую гранату. Об этом в понедельник, 23 апреля, на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области.
Так, к правоохранителям обратился врач медицинского учреждения и сообщил, что в палате под подушкой больного обнаружили боевую гранату.
"У 44-летнего пациента терапевтического отделения полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом. Опасная находка направлена на экспертизу. По словам мужчины, который держал изъятое у больничной койке, граната не боевая, а привез он ее из зоны АТО", - сообщили в полиции.
По данному факту полиция открыла уголовное производство. Мужчину задержали. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
Проводится досудебное расследование.
Cмотрите фотогалерею: В Киевской области в больнице нашли гранату
Ранее в Харьковской области специалисты- взрывотехники изъяли учебно-имитационную гранату, похожую на РГД-5.
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Источник: korrespondent.net