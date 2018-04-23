В больнице Фастова Киевской области у одного из пацентов нашли под подушкой боевую гранату. Об этом в понедельник, 23 апреля, на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области.

Так, к правоохранителям обратился врач медицинского учреждения и сообщил, что в палате под подушкой больного обнаружили боевую гранату.

"У 44-летнего пациента терапевтического отделения полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом. Опасная находка направлена ​​на экспертизу. По словам мужчины, который держал изъятое у больничной койке, граната не боевая, а привез он ее из зоны АТО", - сообщили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Мужчину задержали. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области в больнице нашли гранату

Ранее в Харьковской области специалисты- взрывотехники изъяли учебно-имитационную гранату, похожую на РГД-5.

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Источник: korrespondent.net