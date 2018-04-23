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23. 04. 2018

В МИД РФ заявили, что не дадут США гарантий невмешательства в выборы

Российская сторона не будет в одностороннем порядке давать США гарантии по невмешательству в политические процессы, в том числе выборы. Такое заявление в понедельник, 23 апреля, в интервью Коммерсанту сделал спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

По его словам, если посол США Джон Хантсман ждет от России каких-то подобных гарантий, то он "ошибся страной".

"Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", - заявил Крутских.

Он отметил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела США, а также влиять на выборы в этой стране.

Также Крутских добавил, США как минимум 85 раз "серьезно вмешивалась" в дела других стран, в том числе и в дела России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не поощряет вмешательство в выборы других стран и не отдает приказы по совершению подобных действий.

Напомним, США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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