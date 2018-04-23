В Польше нашли мертвым участника АТО

В польском лесу нашли мертвого участника АТО Дениса Лучищака из Дрогобыча, который поехал заработать деньги на обучение своей сестры. Об этом сообщил его близкий друг Николай Депутат на своей странице в Facebook.

"Денис - участник АТО, волонтер. 6 марта исполнилось 23 года. Поехал в Польшу для того, чтобы заработать средства на обучение для своей младшей сестры, которая в этом году заканчивает 11 класс. Семья живет без отца", - говорится в сообщении.

facebook.com/MykolaDeputat

Причины смерти Лучищака пока неизвестны, ведется следствие.

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Источник: korrespondent.net