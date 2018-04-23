Дело Скрипаля: отравителем назвали экс-агента ФСБ

Десятки западных стран, такие как США, Канада, страны ЕС, а также Украина и Австралия выслали российских дипломатов в ответ на отравление бывшего разведчика РФ, работавшего на Британию, Сергея Скрипаля на британской территории.

Россия ответила зеркально. США считают, что Россия решила "изолировать себя и дальше", отметив, что ответ Москвы является необоснованным.

Тем временем, Британия, в поддержку которой многие страны выслали российских дипломатов, продолжает призывать к противостоянию России, как одной из основых угроз.

Дочь Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом, пришла в себя и начала принимать пищу. Об улучшении состояния Сергея Скрипаля сообщили 6 апреля.

Корреспондент.net собрал все подробности войны Запада против России, объявленной после отравления Скрипаля.

Скрипаля отравил агент ФСБ

21 апреля британская газета Telegraph сообщила, что полиция и разведывательные ведомства Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на Скрипаля.

На следующий день британский таблоид Mirror написал, что контртеррористическая полиция Великобритании подозревает, что к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии может быть причастен бывший агент ФСБ России с позывным Гордон.

В полиции считают, что 54-летний мужчина предположительно использовал имя Михаил Савицкис, а также два других псевдонима. Полицейские отметили, что бывший агент ФСБ уже мог вернуться из Великобритании в Россию. Отмечается, что за атакой на Скрипалей стоит группа из шести человек.



Правоохранители узнали о Гордоне после допроса агента-перебежчика ФСБ Бориса Карпичкова. Мужчина сбежал из России в 1998 году, в 2010 году он получил гражданство Британии.



По его словам, Гордон занимал пост капитана в КГБ, а затем стал майором ФСБ, он также был подчиненным Карпичкова в начале 1990-х годов.

"Он был очень умным, образованным, амбициозным и безжалостным человеком", - заявил перебежчик.

Карпичков подчеркнул, что предполагаемый киллер Скрипалей занимался боевыми искусствами и закончил юридический факультет Латвийского университета.



По словам перебежчика, Гордон возглавлял шпионскую сеть, которая специализировалась на "мокрых делах". Он добавил, что на счету агента как минимум одно убийство - в 1990-е он застрелил главаря латвийской преступной группы.

Совбез ООН по делу Скрипаля

Вечером 18 апреля в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалось в том числе дело Скрипаля. Большинство участников встречи вновь говорили о недопустимости применения химического оружия и необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования.

Представитель США Никки Хейли назвала Россию ответственной за применение химического оружия в Солсбери.

"Надеемся, что коллеги осудят применение российского оружия массового поражения. Иначе нам придется увидеть картины, которые никто не хочет увидеть. И следующий эпизод применения этого оружия вполне может произойти уже ближе к нашим домам, к женщинам и детям. И слишком поздно для того, чтобы реагировать", - сказала она.

В свою очередь, постпред Франции заявил, что "чистота и отсутствие примесей свидетельствует о том, что требуется государственный опыт, чтобы его создать. Негосударственные компании не обладают такими знаниями".

Россия обвиняет Британию

В российском посольстве в Британии считают, что расширяя список мест в Солсбери, которые подлежат детоксикации и очистке от химикатов, британские власти могут попытаться скрыть важные для расследования отравления Скрипалей вещественные доказательства.

Там также заявили, что в кровь Юлии было впрыснуто химическое вещество непосредственно перед взятием пробы.

"Каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном? При том, что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось", - задают вопросы в диппредставительстве.

В МИД России зпявили, что в сирийской Гуте были обнаружены немецкие контейнеры из-под хлора, а также снаряды, которые были произведены в Солсбери. Российские власти уверены, что это говорит о выгоде для Британии от отравления Скрипаля.

"С высокой долей вероятности провокация с отравлением российских граждан в Солсбери была выгодна, а, возможно, и организована британскими спецслужбами с целью компрометации России и ее политического руководства", - сказали в министерстве.

Лавров нашел другой яд

Использованное при отравлении Скрипалей вещество было жидким, сообщает Sky News со ссылкой на данные министерства окружающей среды Великобритании. Как сообщили в ведомстве, основным местом применения отравляющего вещества был дом Скрипаля.

Детали появились, как отмечается, после того как министерство объявило об операции по очистке ряда мест, связанных с инцидентом, по всему Солсбери от "небольшого количества" возможных зараженных объектов.

При этом один из создателей группы веществ, известных под общим названием Новичок, Вил Мирзаянов утверждает, что это вещество в воде разлагается практически мгновенно.

Россия тем временем нашла доказательства, что никакого Новичка в Солсбери не было вовсе. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом BZ. Об этом министр заявил со ссылкой на данные лаборатории швейцарского города Шпиц.

Он отметил, что BZ - это вещество, временно выводящее человека из строя: психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток.

В СССР и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не было, заявил Лавров.

Что было известно до 6 апреля

Сергей Скрипаль идет на поправку

Состояние отравленного в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля улучшается, сообщает BBC News со ссылкой на врачей.

Медики говорят, что Скрипаль хорошо реагирует на лечение и его состояние "быстро улучшается", он больше не находится в критическом состоянии.

Скрипалей отравили Новичком из Саратова

Местом разработки боевого нервно-паралитического вещества, примененного против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, является военная исследовательская база в закрытом городе Шиханы под Саратовом.

Как пишет Times, такие сведения представители британской разведки озвучили на брифинге для союзников. Брифинг проводился для того, чтобы убедить мировых лидеров в причастности России к отравлению Скрипаля с использованием вещества Новичок.

Институт в Шиханах / РИА Новости

На брифинге базу в Шиханах сравнивали с британской военной лабораторией Портон-Даун, где проводилось исследование вещества, примененного против Скрипаля. Британская разведка считает, что на этом объекте в Саратовской области в течение последних десятилетий проводились испытания эффективности применения Новичка для совершения покушений за рубежом.

"Обнаруженные в Шиханах запасы слишком малы для того, чтобы их использовать на поле боя, отчего можно предположить их использование в целях точечных убийств", - пишет Times.

Эксперт в химическом оружии и бывший офицер британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон, видевший эти разведданные, назвал их убедительными.

Институт в Шиханах / РИА Новости

В Шиханах расположен Центральный научно-исследовательский испытательный институт, который, как в 2008 году говорил его директор Сергей Кухоткин, "является головным в Минобороны по проблемам радиационной, химической и биологической защиты".

Отравление обсудили на Совбезе ООН

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание 5 апреля, созванное Россией по делу Скрипаля.

Постпред России Василий Небензя после выступления своих коллег на Совете заявил, что ничего нового не услышал.

Он также сравнил происходящее с эпизодом "суда над вольтом" в книге Льюиса Кэрролла Алиса в стране чудес и зачитал отрывок из книги.

Небенза также заявил, что Россия подготовила проект заявления Совбеза ООН по инциденту в Солсбери, который станет "лакмусовой бумажкой" для Британии.

"Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое - переходить на разговор на профессиональном языке", - сказал дипломат.

А вот постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс в ходе общения с журналистами сравнила Россию с профессором Мориарти, персонажем рассказов Артура Конана Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе.

"Вчера на заседании исполнительного совета ОЗХО провалилась попытка России включить российских экспертов в расследование ОЗХО. Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, - это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти", - сказала Пирс.

Помощь от России Юлия не приняла

МИД Великобритании направил посольству России в Лондоне срочную ноту с объяснением ситуации в Солсбери - Юлия Скрипаль получила предложение об организации для нее встречи с консульскими сотрудниками российской дипмиссии.

На данный момент она не решила, принимать ли помощь от российского посольства или нет.

Скрипаль рассказала о своем состоянии

Слова Юлии Скрипаль были опубликованы в официальном заявлении на сайте полиции Великобритании.

"Я пришла в сознание больше недели назад и рада сообщить, что силы прибывают с каждым днем. Я благодарю вас за беспокойство обо мне и за большое количество сообщений с пожеланиями выздоровления, которые я получила", - сказала Скрипаль.

Она также выразила признательность людям, благодаря которым ей удалось остаться в живых, в том числе неравнодушным жителям Солсбери, вызвавшим врачей, когда она и ее отец Сергей Скрипаль находились на улице в бессознательном состоянии.

О состоянии Скргея Скрипаля не сообщается. Накануне на российском телевидении включили якобы запись телефонного разговора с Юлией Скрипаль, которую прислала ее двоюродная сестра Виктория. Ведущие уточнили, что не гарантируют подлинность.

Во время разговора Юлия сообщила своей сестре, что с ней и ее отцом все хорошо, что он также идет на поправку.

Скрипаль позвонила своей сестре на следующий день после того, как Виктория пожаловалась журналистам, что ей не разрешают связаться с Юлией и не говорят о ее здоровье.

США предложили России заменить дипломатов

4 апреля представитель Госдепа заявил, что Россия не сообщала Вашингтону о намерениях сократить "общее допустимое число" дипломатических сотрудников.

Поэтому, полагают в Вашингтоне, США и Россия могут запросить взаимную аккредитацию для новых дипломатов взамен высланных.

Британия не смогла установить происхождение Новичка

Специалисты британской исследовательской лаборатории не смогли доказать, что Новичок, которым отравили Скрипаля и его дочь Юлию, был произведен в России.

Директор Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне Гэри Айткенхед заявил, что им не удалось установить, где было создано отравляющее вещество.

"Мы не определили точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе выводы, к которым вы пришли", - заявил Айткенхед.

Согласно официальной позиции Лондона, ни одна другая страна мира, кроме России, не имела "одновременно и возможностей, и намерения, и мотива".

Британия не установила происхождение Новичка / EPA

Президент России Владимир Путин 3 апреля заявил, что узнал об инциденте из средств массовой информации, а такое вещество, как Новичок, по его словам, могло быть произведено "примерно в 20 странах мира".

Отметим, что ранее в России говорили, что свой Новичок они уничтожили, отметив, что в некоторых странах СНГ он остался. Москва отметила, что "не удивилась бы украинскому следу".

Путин также выразил надежд, что на заседании исполнительного совета Международной организации по запрещению химического оружие 4 апреля "будет поставлена окончательная точка" в деле об отравлении Скрипалей.

Секретный банковский счет

Британский таблоид Daily Mirror 3 апреля написал, что незадолго до отравления Юлия Скрипаль получила доступ к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов стерлингов.

Деньги достались ей по наследству от брата Александра, скончавшегося в 2017 году в Санкт-Петербурге. Он получил их после развода с женой и продажи дома в Великобритании. По доверенности от отца Юлия получила доступ к счету.

Информацию о счете в банке изданию сообщила племянница Сергея Скрипаля - Виктория. Она должна стать первым человеком, который сможет посетить пришедшую в сознание Юлию в больнице Солсбери.

Новая версия отравления Скрипалей

В Великобритании обсуждают новую версию отравления Скрипаля и его дочери Юлии. По данным британского таблоида Sun, отравляющее вещество, воздействию которого подверглись Скрипали, могло содержаться в гречневой крупе.

Источники издания отмечают, что Скрипаль просил свою дочь привезти из России гречку, специи и лавровые листья. Юлия об этом забыла и обратилась с той же просьбой к своей подруге, которая летела в Великобританию другим рейсом.

Британские правоохранительные органы уже допросили девушку. По словам собеседника Sun, полицейские подозревают, что Новичок могло содержаться в посылке, привезенной подругой Юлии, в том числе в гречневой крупе.

EAST2WEST NEWS

Согласно последним заявлениям Скотланд-Ярда, Скрипали впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома.

"В результате тщательного криминалистического и научного изучения, следователи полагают, что Скрипали впервые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в своем доме. Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери в доме", - говорится в сообщении.

Чертова дюжина вопросов по делу Скрипаля

Россия направила в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) список из 13 вопросов по делу Скрипаля. Вопросы были направлены постпредством РФ при организации в технический секретариат ОЗХО. 1 апреля МИД РФ их опубликовал на своем сайте.

1. Какого рода помощь была запрошена британской стороной у ОЗХО.

2. Намерена ли ОЗХО поделиться в установленном порядке информацией, предоставленной Лондоном Техсекретариату.

3. Была ли направлена Лондону какая-либо дополнительная информация по национальному расследованию Великобритании.

4. Что именно Британия просит у ОЗХО подтвердить. Только ли это факт применения нервно-паралитического агента А234 или же факт его принадлежности к семейству Новичок в "западной классификации".

5. Какого рода данные были предоставлены Лондоном в распоряжение ОЗХО - фактические материальные улики.

6. Кто руководил группой экспертов Организации, посетившей Великобританию в рамках расследования.

7. Касается процедуры отбора химических проб и соблюдения "основополагающего принципа chain of custody" при проведении расследования.

8-9. Касаются лабораторий, которые займутся анализом проб, а также времени, необходимого ОЗХО для подготовки заключения экспертов.

10-13. Ксаются французского участия в расследовании дела Скрипаля.

Что происходило до 30 марта

Ответ России на высылку дипломатов

Как и ожидал Запад, российские власти зеркально ответили на дипломатический демарш. Пока Россия выслала только американских дипломатов, но пообещала ответить всем странам, последовавшим примеру Британии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американцы также должны покинуть резиденцию в Гродненском переулке.

В начале недели 26 государств в знак солидарности с Соединенным Королевством выслали в общей сложности более 150 российских дипломатов. Так, США объявили о выдворении 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

Москва тогда заявила, что рассматривает этот шаг недружественным и пообещала зеркальный ответ.

29 марта Лавров объявил о зеркальном ответе США. Американские дипломаты должны покинуть территорию России до 5 апреля. 58 сотрудников посольства США в Москве и два сотрудника генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata.

А из генконсульства США тем временем вывозят мебель. #СШАвПетербурге pic.twitter.com/fo723e1J7B — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 марта 2018 г.

30 марта в МИД России сообщили, что в ведомство вызваны руководители дипломатических миссий стран, солидарных с Британие. Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны.

В МИД уже побывали послы Великобритании, Франции и Германии. Также ожидаются представители Польши и Финляндии.

Посол Великобритании прибыл в МИД России, где ему, по слухам, объявят о том, что Москва высылает еще больше британских дипломатов. pic.twitter.com/RnLWvfHh4T — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 марта 2018 г.

Прибытие британского посла

Отметим, что в Twitter российского посольства задали пользователям вопрос: "Какое из генеральных консульств США в России вы бы закрыли, если бы у вас была возможность принять такое решение?".

В списке российские дипломаты указали три варианта ответа: консульства США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В голосовании приняли участие 57 526 человек, сообщается в аккаунте российской дипмиссии.

Накануне заявления Лаврова генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал отношения России и США близкими к ситуации холодной войны.

"Я весьма обеспокоен. Думаю, что мы подошли к ситуации, которая, по большому счету, близка к тому, что мы пережили во время холодной войны", - заявил он.

Тем временем СМИ сообщают, что посол России в США Анатолий Антонов пожаловался сенатору-республиканцу Оррин Хэтч, что американские чиновники игнорируют его просьбу о встрече.

Джедайская речь Бориса Джонсона

28 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая на пасхальном банкете мэра Лондона, произнес речь о том, как западные страны должны вместе противостоять угрозам. Одной из таких угроз он назвал Россию.

Дипломатический демарш стран Запада он назвал знаковым событием, поскольку "никогда ранее российских дипломатов не высылали в таких количествах, как в последние дни".

Он также отметил, что некоторые страны решили пойти другим путем - выступив с резкими заявлениями и сократив свое представительство на чемпионате мира по футболу 2018 года.

"Если они (в России) думали, что мы настолько морально слабы, настолько зависимы от углеводородов, настолько страшимся рисков и боимся России, что не посмеем ответить, то теперь они получили ответ, ибо все эти страны очень хорошо понимают, что им грозит возмездие. Скажу прямо, поддержавшие нас страны гораздо более уязвимы перед Россией, чем мы сами", - сказал он. Джонсон рассказал, чем Британия отличается от России / Getty При этом Джонсон считает, что "волна отвращения" была вызвана не только отвралением Скрипалей, и тем более не "симпатиями или сентиментальной любовью к Великобритании". "После аннексии Крыма, вторжения в Донбасс, атаки на рейс MH17, хакерских взломов, попытки переворота в Черногории, сокрытия фактов применения химического оружия в Сирии, хакерского нападения на бундестаг и вмешательства в выборы в мире стало слишком много стран, на себе ощущающих злонамеренные и подрывные действия российского государства", - сказал он. Министр также подчеркнул, что, несмотря на выход Британии из ЕС, Лондон продолжит сотрудничество, усилив свою оборонную силу. "Мы с вами в Эстонии; мы с вами в Украине, где мы ведем обучение вооруженных сил; мы с вами в Нигерии и на Ближнем Востоке, где продолжается борьба против ИГИЛ, и где Британия нанесла второе после США количество авиаударов", - сказал он. Джонсон поразился, что оба фильма-лидера проката прошлого года были сняты британцами: это Красавица и чудовище и Звездные войны: Последние джедаи. "А какое главное оружие в Звездных войнах? А где был изобретен световой меч? В каком районе Лондона? В Аксбридже и Южном Райслипе. В этом и заключается разница между современной Великобританией и правительством Владимира Путина. Они создают Новичок, а мы создаем световые мечи. Первое - ужасное оружие убийства, второе - фантастический реквизит, который странно гудит. Но какое из этих орудий более эффективно в современном мире? Какое принесло больше пользы для экономики? Какое поразило воображение трех поколений детей и заработало миллиарды? Какое из них пользуется всеобщей любовью, а какое можно только презирать? Именно эта сила одержит верх. Мы уверены в своих силах, и поэтому должны не только остерегаться российского государства, но, вопреки всем трудностям, идти на контакт и протягивать руку дружбы народу России", - сказал он. Новые экономические санкции В Британии подумывают над новыми экономическими ограничениями России в ответ на отравление Скрипалей. Так, премьер-министр Британии Тереза Мэй и посол США в России Джон Хантсман предложили арестовать российскую госсобственность в своих странах. Член британской Палаты общин Рапа Хак призвал ужесточить требование к получении виз российскими богачами. После отравления Скрипаля власти решили присмотреться к действующим инвесторским визам 700 россиян. Глава комитета иностранных дел Палаты общин Том Таджендхэт призвал запретить крупнейшим европейским клиринговым компаниям, таким как Euroclear и Clearstream, обслуживать операции с российскими государственными облигациями. Скрипаль очнулась, а полиция нашла яд Вечером 29 марта врачи сообщили, что Юлия Скрипаль, отравленная вместе с отцом, пришла в себя и может говорить. Sky News сообщил, что "насколько мы понимаем, уже употребляет пищу и пьет в больнице". "Сергей Скрипаль остается в критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии после контакта с нервно-паралитическим веществом", - рассказали в районной больнице Солсбери. Источник также сообщил, что риск для здоровья людей, которые могли контактировать со Скрипалями, минимальный. Yulia Skripal/Facebook 28 марта полиция Великобритании наконец рассказала, как именно был отравлен Скрипаль. Нервно-паралитическое вещество из класса Новичок было нанесено на дверную ручку в доме Скрипаля. Именно на ручке концентрация отравляющего вещества оказалась наиболее высокой. По всей видимости, яд был в составе некоей липкой массы, которую нашли на ручке, - и именно через нее, как уверены в полиции, произошел первый контакт Скрипалей с Новичком. Следы Новичка также нашли во всех местах, которые Юлия и Сергей Скрипаль посетили днем 4 марта, в том числе в пабе The Mill и ресторане Zizzi. Также они были обнаружены в автомобиле Сергея Скрипаля. Версии отравления Скрипалей Британская газета Daily Telegraph со ссылкой на свои источники пишет, что людей, которые нанесли отравляющее вещество на входную дверь дома Скрипаля, вероятно, было несколько. Следствие опасается, что метод, которым воспользовалась, как подозревают, группа убийц из России, дал исполнителям возможность уехать из страны через несколько часов после преступления, говорят источники. "Нанеся нервно-паралитический токсин на входную дверь в ночь на воскресенье или позже, они располагали достаточным количеством времени, чтобы добраться до аэропорта Хитроу или Гатвик и улететь из Британии еще до того, как Скрипали потеряют сознание от воздействия яда", - пишет газета. Отмечается, что тот, кто нанес вещество на входную дверь мог сбежать незамеченным по проходу сбоку от дома, не покрытыи камерами наблюдения. Новичок нашли везде, где были Скрипали / Getty Хамиш де Бреттон-Гордон, ранее возглавлявший в британской армии объединенный полк химической, биологической, радиационной и атомной защиты, говорит, что применить Новичок могли только хорошо натренированные оперативники. "Скорее всего, в нанесении вещества участвовали один или два человека. Агенты, применяющие Новичок, знают, как отсрочить действие токсина. Они надеялись, что яд будет обнаружен намного позже, а еще они надеялись, что мы ничего не заподозрим, потому что не сможем распознать токсин", - говорит он. Подозреваемые, скорее всего, тщательно готовили операцию и заметали следы, говорит де Бреттон-Гордон. "И вновь это указывает нам на ФСБ", - резюмирует эксперт.

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Источник: korrespondent.net