ФСБ задержала украинца в Крыму

Российские пограничники задержали в аннексированном РФ Крыму 41-летнего гражданина Украины, которого пытаются обвинить в хранении оружия и наркотиков. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщают РИА Новости со ссылкой на Пограничное управление ФСБ РФ.

По данным ведомства, житель пгт Ленино хранил в своем доме пистолет кустарного производства и два свертка с 2 граммами кристаллического вещества, содержащего производный от N-метилэфедрона наркотик.

Также в ходе обыска в доме задержанного якобы нашли шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки, самодельные патроны и 50 граммов пороха.

"На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного", - сообщили в погрануправлении ФСБ.

Ранее в Симферополе сотрудники российской ФСБ задержали гражданина Украины Константина Давыденко, якобы собиравшего и передававшего украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и ФСБ.

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Источник: korrespondent.net