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23. 04. 2018

В Каменском на улице нашли человеческие останки

В Каменском Днепропетровской области 23 апреля на улице Вокзальная, неподалеку от дома № 25 были найдены мужские конечности. На месте происшествия работают правоохранители, проводятся первоочередные следственные действия, сообщает Сайт города Каменского.

Начато досудебное расследование по уголовной статье "Умышленное убийство".

Полиция также возможных свидетелей данного правонарушения или у кого-то пропали родственники или знакомые, сообщить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что скелет 11-летней девочки год пролежал на свалке под Одессой.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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