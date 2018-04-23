В Каменском на улице нашли человеческие останки

В Каменском Днепропетровской области 23 апреля на улице Вокзальная, неподалеку от дома № 25 были найдены мужские конечности. На месте происшествия работают правоохранители, проводятся первоочередные следственные действия, сообщает Сайт города Каменского.
Начато досудебное расследование по уголовной статье "Умышленное убийство".
Полиция также возможных свидетелей данного правонарушения или у кого-то пропали родственники или знакомые, сообщить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что скелет 11-летней девочки год пролежал на свалке под Одессой.
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Источник: korrespondent.net
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