В России частично перестал работать YouTube

В России зафиксированы сбои в работе видеохостинга YouTube. О проблемах стало известно с утра, 23 апреля. Об этом пишет Лента.ру.

По информации издания, проблемы наблюдаются в ряде российских городов, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Ижевск, Челябинск, и другие. Об этом свидетельствуют данные ресурса DownDetector.

При этом опубликованная карта сбоев свидетельствует, что проблемы появились исключительно у российских пользователей.

В частности известно, что видеохостинг, главным образом, не работает в браузерах Chrome и Opera.

Неизвестно, могут ли быть связаны неполадки с массовыми блокировками IP-адресов Роскомнадзором. Известно, что его представители продолжают заниматься поиском каналов, позволяющих мессенджеру Telegram оставаться доступным на территории России.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе прокомментировали блокировку мессендера Telegram в России.

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Источник: korrespondent.net