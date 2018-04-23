На Донбассе за неделю обезвредили 600 взрывоопасных предметов

Саперы Вооруженных сил Украины за прошлую неделю обезвредили в районе проведения АТО на Донбассе более 600 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в понедельник, 23 апреля.

"В определенных районах Донецкой и Луганской областей продолжается активная работа инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины. В течение недели саперные подразделения проверили более 12,5 га территории и обезвредили более 600 единиц взрывоопасных предметов", – говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Также отмечается, что очищено более 80 км дорог и маршрутов движения

Всего с начала проведения АТО саперные подразделения ВСУ проверили более 3 тысяч 730 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили более 194 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним, Донбасс – один из наиболее заминированных регионов в мире. При этом сепаратисты минируют территорию оккупированной части Донбасса боеприпасами российского производства.

Эксперты считают, что полное разминирование Донбасса займет 10-15 лет.

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Источник: korrespondent.net