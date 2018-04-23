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23. 04. 2018

Жестокое убийство в Закарпатье: суд арестовал 14-летнего подозреваемого

На Закарпатье Апелляционный суд области арестовал 14-летнего подозреваемого в жестоком убийстве сверстника. Соответствующее решение принято на заседании в понедельник, 23 апреля, сообщает Mukachevo.net.

Согласно решению суда, главный подозреваемый в жестоком убийстве сверстника в селе Нижняя Апша, что в Тячевском районе, взят под стражу до 13 мая 2018 года.

Отмечено, что таким образом Апелляционный суд Закарпатской области изменил предыдущую меру пресечения - круглосуточный домашний арест - который был предусмотрен решением Ужгородского горрайонного суда от 13 апреля.

Напомним, предыдущее решение о круглосуточном домашнем аресте главного подозреваемого, который не соблюдал его, и даже пришел в школу, возмутило общественность Нижней Апши, которая на прошлой неделе на восемь часов перекрыла трассу Мукачево - Рогатин и угрожала совершить самосуд.

Убийство было совершено 14 марта 2018 года: согласно следствию, 14-летний закарпатец после проигрыша в компьютерной игре нанес 28 ножевых ударов своему сверстнику, который пришел к нему поиграть.

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Источник: korrespondent.net

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и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
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- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
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- Нет, спасибо.
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Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
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- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
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