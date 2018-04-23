В самолете индийской авиакомпании во время полета выпал иллюминатор

В самолете авиакомпании Air India выпал иллюминатор в результате сильной турбулентности, пострадали три пассажира. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Белта.

Отмечено, что самолет Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс Амритсар - Нью-Дели.

Как уточнили работники Air India, лайнер находился в зоне турбулентности около 12 минут. В это время треснуло стекло иллюминатора, панель упала на пассажирку, которая сидела рядом.

"Из-за турбулентности также начал падать багаж с полок, над некоторыми пассажирскими местами выпали кислородные маски", - говорится в сообщении.

По информации индийских СМИ, в результате инцидента пострадали три человека, в целом же на борту самолета было около 240 человек.

В настоящее время ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета в США пассажира почти "высосало" из окна.

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Источник: korrespondent.net