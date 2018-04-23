23 апреля 2018, понедельник, 15:11
+15°C
Завтра +16°C
+15°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,46
23. 04. 2018

Протесты в Ереване: к митингующим присоединились военные

К участникам антиправительственных протестов в Ереване (Армения) присоединилась часть военнослужащих. На улицы армянской столицы в понедельник, 23 апреля, вышли мужчины в военной форме, сообщает Reuters.

В Минобороны Армении подтвердили, что часть военнослужащих присоединилась к участникам антиправительственных протестов в Ереване. В частности, указано, что на сторону демонстрантов стали сотни мужчин в военной форме.

По данным министерства обороны Армении, в акции принимают частие военнослужащие миротворческой бригады, которые покинули расположение своей части без разрешения. В заявлении подчеркивается, что ведомство "решительно осуждает военнослужащих миротворческой бригады", присоединившихся к протестам.

В Минобороны также напомнили, что солдаты ограничены в правах на свободу собрания в связи со своим статусом. Их участие в беспорядках может быть наказано по закону.

Участие военных в протестах подтверждается и видео, которые очевидцы выкладывают в социальных сетях. Судя по роликам, по улицам армянской столицы идут группы мужчин в военной униформе. При этом оружия у них в руках не видно.

 

Допис, поширений Sweet Armenia 🇦🇲 (@sweet_armenia)

Ранее сообщалось, что в отделение полиции в рамках действий правоохранителей о прекращении массовых акций протеста в Ереване доставлены 280 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.