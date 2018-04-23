В столице РФ открыли бюст первого президента России Бориса Ельцина. Церемония открытия состоялась на Аллее правителей в Москве в понедельник, 23 апреля, передает РИАМО.

Отмечено, что в церемонии приняла участие вдова политика Наина Ельцина.

Подчеркивается, что сначала открыть памятник планировалось 1 февраля, в день рождения Ельцина. Однако семья предложила перенести торжество на 23 апреля - день памяти первого российского президента.

Cмотрите фотогалерею: В Москве открыли бюст Бориса Ельцина

В сентябре Аллею правителей пополнили бюсты советских лидеров. Тогда против увековечения памяти руководителя СССР Иосифа Сталина проходили пикеты. Первая часть аллеи - бюсты 33 дореволюционных правителей - открылась в мае 2017 года.

Ранее сообщалось, что в России сгорел дом экс-президента Бориса Ельцина.

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Источник: korrespondent.net