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23. 04. 2018

Протесты в Ереване: Кремль исключил вмешательство в конфликт

Москва не будет вмешиваться в конфликт в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает в понедельник, 23 апреля, РБК.

"Почему Москва должна вмешиваться? Гипотетические рассуждения неуместны. Это исключительно внутреннее дело Армении", - сказал Песков.

В то же время он отметил, что Россия очень внимательно наблюдает за тем, что происходит в Армении - "это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются теснейшим образом отношения, участник ЕврАзЭС".

Спикер Владимира Путина также рассказал о консультациях Еревана с Москвой.

"По линии Кремля я ничего вам не могу сказать. Вы знаете, что недавно у президента были контакты. Президент приветствовал коллег с избранием", - сказал Песков.

Он также посоветовал обратиться в Минобороны в ответ на вопрос о введении особого режима на российской военной базе в городе Гюмри.

Напомним, протесты против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны продолжаются в Ереване с 13 апреля. Накануне произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией после неудачных переговоров Саргсяна с лидером протестов и главой оппозиционного блока Элк Николом Пашиняном.

Всего 22 апреля полиция задержала более 270 человек. В Ереване 23 апреля возобновились митинги и демонстрации, активисты перекрыли часть улиц. К участникам антиправительственных протестов присоединилась также часть военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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