23 апреля 2018, понедельник, 15:12
+15°C
Завтра +16°C
+15°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,46
23. 04. 2018

Двери НАТО открыты для Украины - штаб Альянса

Двери НАТО открыты для Украины, однако необходимо понимать, что принятие Украины в состав Альянса будет политическим решением. Об этом заявил генеральный директор Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 23 апреля.

"Надо понимать, что решение о принятии Украины в состав НАТО - решение политическое. Двери НАТО открыты, о чем свидетельствует недавнее вступление Черногории. Но основой для этого являются темп и объем реформ, которые должны быть реализованы на пути к НАТО", - заявил Брукс.

Он также отметил существенный прогресс Украины на пути реформ.

"Прогресс Украины на этом пути является очень существенным. В частности, учитывая те реформы, которые были проведены в Вооруженных силах Украины. Украина очень успешно продвигается по пути реформ, но конечно, на некоторых участках надо преодолевать некоторые препятствия. Необходима и политическая реформа, и доведение до конца судебной реформы для того, чтобы было создано необходимое пространство, которое будет соответствовать общим стандартам", - добавил он.

Напомним, 12 апреля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США хотят видеть Украину в НАТО, хотя этот путь будет долгим.

Ранее в НАТО признали за Украиной стремление стать в будущем членом альянса и присвоили ей статус страны-аспиранта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.