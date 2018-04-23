Двери НАТО открыты для Украины - штаб Альянса

Двери НАТО открыты для Украины, однако необходимо понимать, что принятие Украины в состав Альянса будет политическим решением. Об этом заявил генеральный директор Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 23 апреля.

"Надо понимать, что решение о принятии Украины в состав НАТО - решение политическое. Двери НАТО открыты, о чем свидетельствует недавнее вступление Черногории. Но основой для этого являются темп и объем реформ, которые должны быть реализованы на пути к НАТО", - заявил Брукс.

Он также отметил существенный прогресс Украины на пути реформ.

"Прогресс Украины на этом пути является очень существенным. В частности, учитывая те реформы, которые были проведены в Вооруженных силах Украины. Украина очень успешно продвигается по пути реформ, но конечно, на некоторых участках надо преодолевать некоторые препятствия. Необходима и политическая реформа, и доведение до конца судебной реформы для того, чтобы было создано необходимое пространство, которое будет соответствовать общим стандартам", - добавил он.

Напомним, 12 апреля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США хотят видеть Украину в НАТО, хотя этот путь будет долгим.

Ранее в НАТО признали за Украиной стремление стать в будущем членом альянса и присвоили ей статус страны-аспиранта.

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Источник: korrespondent.net