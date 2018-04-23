На украинском телевидении транслируется рекламный ролик, в котором снялся пропагандист так называемой ДНР Михаил Бовдуй. Об этом в воскресенье, 22 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщила преподаватель вокальной школы Элеонора Борисова.

По словам Борисовой, ранее она работала с Бовдуем в Донецком театре оперы и балета.

"Миша сегодня говорит: "Мы (донецкие сепары) в Украину теперь никогда не вернемся, после того, что она с нами сделала, мы ей никогда не простим". Теперь он несет донецким детям ДНРовскую пропаганду", - написала она.

Cмотрите фотогалерею: В Украине транслируют рекламу с пропагандистом ДНР

Ранее соцсети сообщали, что на телевизионной панели в помещении железнодорожного вокзала Запорожье-1 крутят видеоролики, сделанные для Российской железной дороги.

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Источник: korrespondent.net