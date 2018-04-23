Названы разрешенные модели телефонов для армии РФ

Обнародован перечень телефонов, одобренных Генеральным штабом Вооруженных сил РФ для российской армии. Разрешенные модели сообщили в российской сети магазинов НОУ-ХАУ. Об этом пишет Mail.ru.
Список включает самые простые модели кнопочных телефонов, которые не дают возможности делать фото и видео, или же выходить в Интернет.
В частности, в список вошли следующие модели:
- Alcatel OT-1009X
- Alcatel OT-1016D
- Alcatel OT-1020D
- Alcatel OT 208
- Digma A105
- Nokia 105
- Nokia 105 Dual Sim
- Nokia 105 (2017)
- Nokia 105 Dual Sim (2017)
- Nokia 1280
- Nokia 3310 (2000-й год выпуска)
- Philips Xenium 9@9z
- Samsung GT-E1080i
- Samsung GT-E1100T
- Samsung GT-E1200
- Samsung GT-E1200M
- Samsung GT-E1272
- БилайнА105
- Hummer H2
"Это самые простые модели мобильников, лишенные доступа в интернет, модулей навигации, камер, Wi-Fi и прочих наворотов", - прокомментировал список представитель сети.
Сообщается, что в воинских подразделениях и штабах солдаты часто делают снимки военных объектов, публикуя их после в Интернете. Это, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на информационной безопасности страны.
Ранее сообщалось, что Россия начнет глушить мобильную связь на территории Сирии.
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Источник: korrespondent.net
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