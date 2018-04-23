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23. 04. 2018

Названы разрешенные модели телефонов для армии РФ

Обнародован перечень телефонов, одобренных Генеральным штабом Вооруженных сил РФ для российской армии. Разрешенные модели сообщили в российской сети магазинов НОУ-ХАУ. Об этом пишет Mail.ru.

Список включает самые простые модели кнопочных телефонов, которые не дают возможности делать фото и видео, или же выходить в Интернет.

В частности, в список вошли следующие модели:

  1. Alcatel OT-1009X                                                  
  2. Alcatel OT-1016D                                                  
  3. Alcatel OT-1020D                                                  
  4. Alcatel OT 208                                                       
  5. Digma A105                                                            
  6. Nokia 105                                                               
  7. Nokia 105 Dual Sim                                              
  8. Nokia 105 (2017)                                                    
  9. Nokia 105 Dual Sim (2017)
  10. Nokia 1280
  11. Nokia 3310 (2000-й год выпуска)
  12. Philips Xenium 9@9z
  13. Samsung GT-E1080i
  14. Samsung GT-E1100T
  15. Samsung GT-E1200
  16. Samsung GT-E1200M
  17. Samsung GT-E1272
  18. БилайнА105
  19. Hummer H2

"Это самые простые модели мобильников, лишенные доступа в интернет, модулей навигации, камер, Wi-Fi и прочих наворотов", - прокомментировал список представитель сети.

Сообщается, что в воинских подразделениях и штабах солдаты часто делают снимки военных объектов, публикуя их после в Интернете. Это, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на информационной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Россия начнет глушить мобильную связь на территории Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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