Названы разрешенные модели телефонов для армии РФ

Обнародован перечень телефонов, одобренных Генеральным штабом Вооруженных сил РФ для российской армии. Разрешенные модели сообщили в российской сети магазинов НОУ-ХАУ. Об этом пишет Mail.ru.

Список включает самые простые модели кнопочных телефонов, которые не дают возможности делать фото и видео, или же выходить в Интернет.

В частности, в список вошли следующие модели:

Alcatel OT-1009X Alcatel OT-1016D Alcatel OT-1020D Alcatel OT 208 Digma A105 Nokia 105 Nokia 105 Dual Sim Nokia 105 (2017) Nokia 105 Dual Sim (2017) Nokia 1280 Nokia 3310 (2000-й год выпуска) Philips Xenium 9@9z Samsung GT-E1080i Samsung GT-E1100T Samsung GT-E1200 Samsung GT-E1200M Samsung GT-E1272 БилайнА105 Hummer H2

"Это самые простые модели мобильников, лишенные доступа в интернет, модулей навигации, камер, Wi-Fi и прочих наворотов", - прокомментировал список представитель сети.

Сообщается, что в воинских подразделениях и штабах солдаты часто делают снимки военных объектов, публикуя их после в Интернете. Это, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на информационной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Россия начнет глушить мобильную связь на территории Сирии.

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Источник: korrespondent.net