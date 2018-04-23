Facebook на очереди. Россия блокирует Google

Россия частично заблокировала Google - более 60 IP-адресов поисковой системы и некоторых сервисов были внесены в реестр Роскомнадзора из-за того, что Telegram использовал их для обхода блокировки Telegram.

Всего под удар российских властей попали почти 18 миллионов IP-адресов, пострадали компании Microsoft и Amazon. Однако Telegram до сих пор доступен для многих пользователей в России.

Эксперты предполагают, что целью России может быть давление не на Telegram, а на таких техногигантов, как Amazon, Facebook и Google.

Корреспондент.net разбирался вокруг ситуации с ограничением интернета в России.

Целились в Telegram, попали в Google

Пользователи в России в воскресенье пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля.

Специалисты предположили, что проблемы вызваны действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть IP-адресов Google. Об этом, например, сообщали гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по последним данным, он продолжает работать у многих пользователей, как с использованием прокси-соединения, так и без него.

Telegram удается избежать блокировки благодаря смене IP-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем - на подсеть Google, сообщал Роскомнадзор.

Днем 22 апреля Роскомнадзор сообщил, что действительно заблокировали ряд IP-адресов Google, поскольку их использует мессенджер Telegram.

"Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России. В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram", - сообщили в ведомстве.

Пострадали все, кроме Telegram. Сеть о блокировке

К почти 18 миллионам заблокированных "айпишников", в числе которых адреса Amazon и Miscrosoft, присоединились 63 IP-адреса поисковой системы Google.

В итоге пострадали десятки сторонних сайтов, но сервис Павла Дурова продолжал работать. Так, утром 23 апреля российские пользователи начали жаловаться на перебои в работе YouTube - видеохостинга, который принадлежит Google.

Проблемы наблюдаются в ряде российских городов - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ижевске, Челябинске, и других.

Война России с Telegram: под угрозой техногиганты

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев убежден, что противостояние Telegram и Роскомнадзора может завершиться по двум сценариям, но оба они надзорное ведомство не устроят, сообщает Коммерсант.

"Есть два варианта - Роскомнадзор блокирует Telegram и, другими словами, блокирует нормальную работоспособность российского сегмента Сети. Второй - ведомство ничего не может заблокировать и таким образом фактически осуществляет подрыв доверия граждан к системе госуправления. Пользователи обходят блокировки, запреты, законодательные в том числе. Ко всему прочему, россияне не понимают, зачем это все было нужно, и таким образом власть дискредитируется", - говорит эксперт.

В свою очередь, компании, чьи IP-адреса массово блокирует Роскомнадзор, вряд ли будут предъявлять претензии Telegram. В этом уверен директор юридической фирмы Интернет и право Антон Серго. По его словам, пул этих самых адресов колоссален. И пока сервис Дурова платит за их аренду, проблем c Google и другими IT-гигантами не возникнет, уверен эксперт.

Координатор Центра безопасного интернета России Урван Парфентьев говорит, что силовики могли бы получать у Telegram информацию о подозрительных аккаунтах, например, через Интерпол, и не блокировать мессенджер.

Обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский пишет, хотя российские цензоры преследуют Telegram за отказ его главы предоставить коды доступа ФСБ, однако их целью будет скорее оказание давления на таких гигантов Кремниевой долины, как: Amazon, Google и Facebook.

Техгигантам предъявлен ультиматум: или закрыть доступ к Telegram и удалить мессенджер из магазинов приложений, или подвергнуться репрессиям - вплоть до прекращения работы в России. Бершидский уверен, что эти компании не захотят жертвовать своим делом в России ради детища Дурова.

Cмотрите фотогалерею: Facebook на очереди. Россия блокирует Google

Роскомнадзор полон решимости идти до конца. Бершидский задается вопросом, насколько тяжелым будет противостояние, если все-таки тот же Facebook могучая и влиятельная компания - решит не подчиниться.

Facebook и другие иностранные службы тоже могут быть блокированы в России, предостерег глава Роскомнадзора на прошлой недели.

В последние месяцы риск только возрос, потому что отношения между Россией и Западом уже переживают статус глубокой заморозки, говорит Андрей Солдатов, автор книги о кибер-атаке Кремля в интервью Berlingske.

"Вполне возможно, что они (российские власти - ред.) могут решить, что политические издержки блокировки Twitter и Facebook не намного больше", - говорит Солдатов.

В России был принят закон, делающий возможность блокировку веб-сайтов, если они не переместят свои данные на российские серверы. Пока это осуществлялось только в принудительном порядке.

"Идея состоит в том, чтобы испугать глобальные платформы, для того, чтобы они пришли и переговорили с Кремлем и заключили бы соглашение", - говорит эксперт.

Россия идет по пути Китая

Долгое время Россия пыталась подражать соседнему Китаю в регулировании интернета. Пока Кремль не дотягивает до уровня КНР, однако в попытках это сделать он может "сломать интернет", пишет Independent.

"Кремль столкнулся с досадной реальностью, в которой интернет оказался сильнее его самого тяжелого кулака", - пишет журналист издания Оливер Кэрролл о неудачных попытках заблокировать Telegram.

Однако многие опасаются, что власти могут перейти к более жестким действиям, отмечает он.

"Первые блокировки ресурсов в Рунете произошли в 2012 году. Теперь достаточно решения суда в отдаленной сибирской деревне, чтобы полностью отключить любой сайт", - пишет Кэрролл.

Сторонники более жестких мер в Кремле не скрывают, что хотят построить в стране аналог "Великого китайского файервола". Китайский путь - это только один из трех сценариев, которые рассматривают, сообщил газете независимый эксперт Константин Гаазе. Другой вариант: продолжать бессистемные блокировки ресурсов, как до этого, пишет газета.

Если блокировка IP-адресов не принесет значимых результатов, российским властям придется договариваться с Apple и Google: например, о том, чтобы они запрещами определенным приложениям сообщать пользователям адреса новых серверов.

Кроме того, Россия может решить пересмотреть решение суда. Или наоборот - оградить интернет фильтрами и "белыми списками" разрешенных ресурсов, говорится в статье.

"Сейчас никто не мешает пойти против Facebook", - приводит издание слова эксперта Солдатова.

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Источник: korrespondent.net