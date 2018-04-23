Макрон о политике Путина: Не согласен по всем вопросам

Президент Франции Эммануэль Макрон считает президента России Владимира Путина "одержимым" вмешательством во внутренние дела других государств. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox.

"Путину нужна великая Россия. Его народ гордится такой политикой. Он очень жесткий по отношению к меньшинствам и своим оппонентам, а его идея демократии не соответствует моей. Я не согласен с ним по множеству вопросов. Он сильный и умный, но в отношениях с ним нельзя быть наивным. Он одержим вмешательством в наши демократии", – сказал Макрон.

По его словам, Путин максимально использует слабости своих оппонентов, а также умело использует инструменты пропаганды.

"Я его уважаю. Я его знаю. Я работаю с ним, зная все об этом", – резюмировал Макрон.

Ранее сообщалось, что сегодня Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии после ракетных ударов коалиции в ночь на 14 апреля.

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Источник: korrespondent.net