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23. 04. 2018

Лидера армянских протестов выпустили из СИЗО

В Ереване отпустили из СИЗО депутата парламента Армении и лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна, сообщает в понедельник, 23 апреля, агентство Интерфакс.

Организатора простов задержали накануне во время акции против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром.

Помимо Пашиняна, из СИЗО отпустили также депутатов Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна.

Днем ранее, 22 апреля, на митинг против нахождения Саргсяна на посту премьра, по данным телеканала Дождь, вышли 165 тысяч человек. Полиция сообщала о 35 тысяч митингующих. Из них задержали более 230 человек. Среди них были Пашинян, Мирзоян и Микаелян.

Лидера протестного движения задержали после разговора с Саргсяном, в ходе которого премьер назвал шантажом требование уйти в отставку.

Протесты в Ереване продолжаются с 13 апреля. В понедельник, 23 апреля, к шествию протестующих присоединились люди в военной форме. Минобороны Армении уже осудило участие военнослужащих бригады в оппозиции и пообещало принять меры в отношении военных, которые для участия в митинге "самовольно оставили воинские части".

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Источник: korrespondent.net

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