На Керченском мосту началось сооружение очистных комплексов для ливневых вод. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает информационный центр проекта.

"Многоуровневое глубокое очищение и обеззараживание стоков гарантируют максимальную степень защиты акватории Керченского пролива во время строительства и при эксплуатации моста в Крым", - говорится в сообщении.

По данным российских экологов, сооружения смогут выдержать сейсмическую нагрузку в 10 баллов и обеспечить очистку стоков к уровню водоема рыбохозяйственного назначения.

Ожидается, что на автодороге очистку ливневых вод будут обеспечивать 20 сооружений, на железнодорожной части - 18.

Как предполагается, стоки на автомобильной дороге будут идти в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки вдоль полотна. Затем по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами, они будут идти в локальные очистные сооружения, где вода пройдет несколько стадий очистки и обеззараживания.

Cмотрите фотогалерею: На Керченском мосту начали строить очистные сооружения

Ранее сообщалось, что запуск части Керченского моста под угрозой срыва.

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Источник: korrespondent.net