Принято решение о коррупционерах в ПАСЕ

Деятельность членов ПАСЕ, которые подозреваются в коррупции, будет приостановлена. Такое решение приняло Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщается в воскресенье, 22 апреля, на сайте Ассамблеи.

Бюро рассмотрело доклад следственного органа о коррупции отдельных членов ПАСЕ и постановило:

пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, поведение которых было установлено следственным органом как неэтичное или которая нарушает кодекс поведения Ассамблеи, или которые отказались сотрудничать со следственным органом, и приостановить их деятельность в Ассамблеи немедленно;

предложить Комитету по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам рассмотреть дальнейшие возможные действия;

предложить Комитету по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам обеспечить надлежащую дальнейшую деятельность в связи с рекомендациями относительно этических принципов Ассамблеи, изложенных в докладе.

Как известно, недавно стало известно, что некоторые бывшие и действующие члены ПАСЕ скорее всего получали взятки за лоббирование интересов азербайджанской власти в Европе. Следственная группа, созданная Парламентской ассамблеей Совета Европы, подтвердила системное внешнее воздействие на документы и решения ПАСЕ, а также системную деятельность отдельных депутатов вопреки этическим стандартам.

Также сообщалось, что ПАСЕ не будет проводить дебаты по Крыму и Скрипалю.

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Источник: korrespondent.net