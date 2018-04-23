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23. 04. 2018

Принято решение о коррупционерах в ПАСЕ

Деятельность членов ПАСЕ, которые подозреваются в коррупции, будет приостановлена. Такое решение приняло Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщается в воскресенье, 22 апреля, на сайте Ассамблеи.

Бюро рассмотрело доклад следственного органа о коррупции отдельных членов ПАСЕ и постановило:

пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, поведение которых было установлено следственным органом как неэтичное или которая нарушает кодекс поведения Ассамблеи, или которые отказались сотрудничать со следственным органом, и приостановить их деятельность в Ассамблеи немедленно;

предложить Комитету по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам рассмотреть дальнейшие возможные действия;

предложить Комитету по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам обеспечить надлежащую дальнейшую деятельность в связи с рекомендациями относительно этических принципов Ассамблеи, изложенных в докладе.

Как известно, недавно стало известно, что некоторые бывшие и действующие члены ПАСЕ скорее всего получали взятки за лоббирование интересов азербайджанской власти в Европе. Следственная группа, созданная Парламентской ассамблеей Совета Европы, подтвердила системное внешнее воздействие на документы и решения ПАСЕ, а также системную деятельность отдельных депутатов вопреки этическим стандартам.

Также сообщалось, что ПАСЕ не будет проводить дебаты по Крыму и Скрипалю.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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