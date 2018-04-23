Полиция начала расследовать выдворение Саакашвили - адвокат

Национальная полиция Украины по прошествии почти двух месяцев начала выполнять решение Печерского районного суда Киева об обязанности расследовать уголовное производство по иску адвокатов экс-президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Об этом в понедельник, 23 апреля, пишет Интерфакс со ссылкой на адвоката Руслана Чернолуцкого.

По его словам, 23 апреля была получена информация, что полиция начала выполнять решение суда от 22 февраля.

"Постановлением Печерского районного суда Киева от 22 февраля 2018 года уполномоченных лиц Печерского управления полиции в Киеве обязали внести сведения в ЕРДР по сообщению адвоката Павла Богомазова о похищении Саакашвили и начать досудебное расследование. Только 23 апреля получена информация, что полиция начала выполнять решение суда от 22 февраля", - сказал Чернолуцкий.

Напомним, Михаила Саакашвили выдворили из Украины и запретили въезд до 2021 года.

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Источник: korrespondent.net