23 апреля 2018, понедельник, 16:55
+15°C
Завтра +16°C
+15°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,46
23. 04. 2018

Полиция начала расследовать выдворение Саакашвили - адвокат

Национальная полиция Украины по прошествии почти двух месяцев начала выполнять решение Печерского районного суда Киева об обязанности расследовать уголовное производство по иску адвокатов экс-президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Об этом в понедельник, 23 апреля, пишет Интерфакс со ссылкой на адвоката Руслана Чернолуцкого.

По его словам, 23 апреля была получена информация, что полиция начала выполнять решение суда от 22 февраля.

"Постановлением Печерского районного суда Киева от 22 февраля 2018 года уполномоченных лиц Печерского управления полиции в Киеве обязали внести сведения в ЕРДР по сообщению адвоката Павла Богомазова о похищении Саакашвили и начать досудебное расследование. Только 23 апреля получена информация, что полиция начала выполнять решение суда от 22 февраля", - сказал Чернолуцкий.

Напомним, Михаила Саакашвили выдворили из Украины и запретили въезд до 2021 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.