В Донецке на ходу загорелся трамвай

В Донецке пассажирский трамвай загорелся прямо на ходу. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на диспетчерскую службу коммунального предприятия Донэлектроавтотранс в понедельник, 23 апреля.

"Сегодня на улице Очаковская по первому трамвайному маршруту произошло возгорание трамвая. Пострадавших нет", – рассказали на предприятии.

Огонь потушили сотрудники "МЧС" ДНР. Сейчас выясняется причина возгорания.

Напомним, в марте нынешнего года в Донецке трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой дом. В результате столкновения у трамвая была смята передняя часть и выбито лобовое стекло. Никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net