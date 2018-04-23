КНДР позволила США проинспектировать свой ядерный полигон - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разрешил американским инспекторам провести проверку на ядерном полигоне страны. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такое решение глава КНДР принял во время недавней встречи с директором ЦРУ Майком Помпео. Ким Чен Ын отметил, что нет причин не остановить работу полигона, если будет гарантирована безопасность Севера.

Напомним, 21 апреля стало известно, что Ким Чен Ын объявил о закрытии ядерного полигона на севере страны и прекращении ракетных и ядерных испытаний. Это заявление было сделано на фоне готовящейся встречи северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Лидер США назвал "заморозку" ядерных испытаний "хорошей новостью для Северной Кореи и мира". Он также подчеркнул, что США еще "очень далеки" от заключения соглашения с КНДР.

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Источник: korrespondent.net