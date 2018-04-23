В Польше статуя Христа начала раздавать интернет

В Польше на 36-метровой статуе Иисуса Христа в городе Свебодзин по просьбе местного священника установили оборудование для раздачи интернета. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает издание Fakt24.

Представители прихода в комментарии польскому изданию отрицали свою причастность к установке передатчиков в короне Иисуса и утверждали, что ничего об этом не знают. Однако журналисты нашли компанию-провайдера, которая непосредственно отвечает за оборудование. Ее представитель подтвердил изданию, что монтаж передатчиков заказал местный приходской священник "для обеспечения мониторинга в приходе", но сигнал с головы Иисуса раздается также и другим пользователям.

Провайдер утверждает, что оборудование установлено законно. С помощью дрона журналистам удалось получить изображение антенн в короне статуи Христа.

Как известно, статуя Иисуса Христа, Царя Вселенной - известная в Польше скульптура. Ее установление инициировал священник Сильвестр Завадский, сердце которого вскоре было похоронено под статуей. Проект задумывался как аналог 39-метровой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. При этом польский памятник выше бразильского, если учесть, что 36-метровая статуя стоит на искусственной насыпи высотой 16,5 м.

Ранее сообщалось, что российские руферы забрались на статую Христа в Бразилии.

Источник: korrespondent.net