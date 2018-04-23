На каждой встрече с Россией первый всегда украинский вопрос - НАТО

На каждой встрече представителей НАТО и России первый вопрос всегда касается ситуации в Украине. Об этом заявил генеральный директор Международного военного штаба НАТО Ян Брукс, передает в понедельник, 23 апреля, Укринформ.

"Первый вопрос, который ставится на любой встрече между НАТО и Российской Федерацией - это ситуация в Украине. Мы никогда не забудем, что происходит в Украине", - заверил генерал-лейтенант на пресс-конференции по случаю Международной недели НАТО в Украине.

По его словам, Альянс также настаивает на необходимости решения проблемных вопросов с помощью диалога.

"И когда мы говорим на уровне военных с военными, то, безусловно, мы касаемся такого вопроса, как уменьшение рисков на тех участках, где действуют и наша, и их сторона", - сказал Брукс.

Он отметил, что речь идет о регионах Балтийского моря, черноморском, средиземноморском, а также Сирии.

По словам представителя Альянса, второй вопрос, который обсуждается на таких встречах, - это военные учения.

"Мы, собственно, прозрачно проводим свои учения, и пытаемся тем самым подать России сигнал, что необходимо придерживаться принципов прозрачности проведения учений", - пояснил генерал НАТО.

Ранее сообщалось, что двери НАТО открыты для Украины, однако необходимо понимать, что принятие Украины в состав Альянса будет политическим решением.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net