В России попала на видео драка вооруженных женщин

В центре Махачкалы (республика Дагестан) произошел поединок двух вооруженных женщин, сообщают в понедельник, 23 апреля, российские Вести.
Стычка женщин, у одной из которых в руках был нож, а у второй – пистолет, попала на видео. Во время драки отчетливо слышны звуки, похожие на срабатывание спускового механизма пистолета. Вероятно, оружие было не заряжено.
По информации Вестей, обошлось без жертв – стычку остановили прохожие.
Напомним, недавно в троллейбусе в центре Киева произошла драка с поножовщиной.
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Источник: korrespondent.net
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